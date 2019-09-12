快訊／比拍電影更誇張！影帝超商巧遇毒蟲即刻捉捕 14:402019/09/12 中時 李承陽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年港、台警匪片不少，但發生在西門町又巧遇影帝就稀有了！昨日下午5點左右，西寧影帝鄭人碩前往位於西門町的公司討論新片定裝，期間從公司走到樓下隔壁超商影印資料，一去就是半小時沒回來，原來是他在超商碰到了毒蟲，當下發揮男兒本色，跟警察一起將歹徒制伏，稍晚下午3點，他將會在萬華分局出席記者會，說明昨晚事發經過。 (中時 ) #鄭人碩 也許您會感興趣 推薦閱讀 李康生鄭人碩《海霧》成落難船員 04:102019/09/08 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 韓粉女星全身顫抖哽咽想哭！脫口不認同韓這點 - 娛樂 和室桌當生產台？水原希子半裸開M字腿遭批下流 - 娛樂 老公趁她坐月子「做這事」 小S爆一回家打給姊姊大哭 - 娛樂 陳揮文自揭傷心事「余莓莓也有罵我啊」 - 娛樂 官宣「往後餘生只有你」！郭碧婷嫁百億向佐 絕美婚紗照曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。