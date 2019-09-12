今年港、台警匪片不少，但發生在西門町又巧遇影帝就稀有了！昨日下午5點左右，西寧影帝鄭人碩前往位於西門町的公司討論新片定裝，期間從公司走到樓下隔壁超商影印資料，一去就是半小時沒回來，原來是他在超商碰到了毒蟲，當下發揮男兒本色，跟警察一起將歹徒制伏，稍晚下午3點，他將會在萬華分局出席記者會，說明昨晚事發經過。

(中時 )