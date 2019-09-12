日本新內閣出爐 日股連8漲 14:582019/09/12 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本股市今天連續第8天收漲，主因投資人受到日本新內閣消息激勵，以及市場對美中貿易戰憂慮紓緩。 日經225指數上漲161.85點或0.75%，收21759.61點。東證一部指數上揚11.44點或0.72%，收1595.10點。 (中央社) #日本 #指數 #新內閣 #上揚 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 陸不買我買！台將採購1110億美農產品 - 國際 白人夫妻生下亞裔女嬰 一怒下離婚 - 國際 死課這兩產品 陸善意救不了美農民 - 國際 梅克爾為何如此喜歡陸？專家分析... - 國際 中越南海對峙 越南強化主權宣傳 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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