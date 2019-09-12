日本股市今天連續第8天收漲，主因投資人受到日本新內閣消息激勵，以及市場對美中貿易戰憂慮紓緩。

日經225指數上漲161.85點或0.75%，收21759.61點。東證一部指數上揚11.44點或0.72%，收1595.10點。

(中央社)