台北市長柯文哲12日赴議會施政報告，議員吳世正播放柯在2014年選市長時政見發表影片，柯當時說如果當選不會加入任何政黨，也要求一級主管不加入政黨，擺脫藍綠泥淖，吳質疑柯不但組黨，也有不少一級主管入黨，批評柯失信於民。柯文哲對此回應，第一個任期真的沒有加入。

柯文哲今午在議會進行施政報告，議題圍繞柯黨政不分，吳世正首先嘲諷柯，恭喜柯市長成功說服鴻海創辦人郭台銘分裂藍軍，對蔡英文總統是大功一件，不過，民進黨不要高興太早，柯已把目標放在2024年選總統。

吳世正質問，郭台銘宣布退出國民黨，市政顧問蔡壁如可以去上班了嗎？民眾黨會不會推薦郭參選總統，甚至接受郭政治獻金？

柯文哲說，如果總統大選是一對一，幾乎百分百是蔡總統連任，不過，現在對藍營來說是另一個機會，可擺脫藍綠、跳脫統獨泥淖，他強調，人生哲學是不要想太久以後的事，先做出成績，以後的事再煩惱。

至於會不會以民眾黨推薦郭參選總統，柯文哲說，等確定再講，未來檯面下的錢不會受，但如果郭循政治獻金捐款，不會拒絕。

接著，吳世正播放2014年柯參選市長在政見發表時的影片，柯在影片中說，如果當選不會加入任何政黨，要求一級主管不要加入政黨活動，擺脫藍綠泥淖，若當選市長，不需要服務政黨，只需服務台北市民，但吳質疑，柯現在不但成立民眾黨，不少一級市府主管也加入民眾黨，批評柯失信於民。

柯文哲回應，「我們有做到，沒有服務政黨」，市長第一個任期真的沒有加入，民進黨要他加入，他都撐過去了沒加入，但要是在競選第二任時見政發表時說就不對了。

(中時 )