行政院長蘇貞昌今（12）日出席金鼎獎頒獎典禮時，回應國民黨主席吳敦義的「散財童子」之說，「國民黨主席和國民黨的總統候選人，一再用粗鄙的言詞來做人身攻擊，把國民黨愈做愈失格，怪不得有人要退出國民黨。」

對於這些「利多」被當作「花錢用政策買票」，蘇貞昌表示，「國民黨可以大方講，對哪一項不高興，認為不好、不應該做，看人民是贊成國民黨還是我們做的。」

蘇貞昌表示，行政院今天也通過決議，要廢除印花稅。印花稅1934年施行到現在已經一百多年，當年因為不容易掌握經濟活動資料，所以政府要求各種活動都要貼印花，藉此收稅，但以現在的眼光來看，等於是重複收稅。

蘇貞昌表示，「連統一發票中獎一萬元、假牙、醫療、做院子中心、幼兒園、老人安養中心、土地房屋買賣都要課印花稅，非常受到民怨。」

蘇貞昌表示，行政院決議廢除印花稅，是行政院的態度，接下來還要尊重立法院能否通過廢止印花稅法，也還要和地方政府溝通，「但請地方政府放心，停收印花稅所減少的稅收，中央一定會給地方政府補足。」

蘇貞昌表示，無論朝野過去歷次的賦稅、財政改革，政府都曾提出要廢止印花稅，立院也曾三度提出廢除，近日工商會談時，工商業界也要求政府不能重複課稅，「重複課稅是『政府搶人民的錢』，是不公平的。」

(中時 )