鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，文化大學新聞系主任胡幼偉說，很好、非常好。郭一副很猛的態勢退黨，剛好幫韓創造了「又要拜託大家」的客觀情境。名嘴、文士紛紛表示說：「唉呀！這下要恭喜蔡阿姨囉！穩當選了嘛！」種話流傳開來，才能刺激庶民出手，變成是庶民在對抗郭和蔡。

胡幼偉說，什麼叫做「庶民兵法」？就是要能夠抓住幾百萬庶民的心，而且，在關鍵時刻，能調動庶民大軍聯手助韓。成功後，庶民有參與感、更有成就感；庶民會覺得，「看到了吧？沒有我們，他老韓能當市長、當總統嗎？」就是要有這個味道、這個氛圍。

胡幼偉表示，郭一副很猛的態勢退黨，剛好幫韓創造了「又要拜託大家」的客觀情境。更好的是，很多名嘴啦、文士啦，紛紛表示說：「唉呀！這下要恭喜蔡阿姨囉！穩當選了嘛！」

胡幼偉說，名嘴、文士都自尊心很強，你求他講什麼，他不會聽你的；所以，求之不得的，就是他們拼命講：「國民黨分裂，老韓完了」的這種話。這種話流傳開來，才能刺激庶民出手，然後，這場選舉，就會變成是庶民在對抗郭和蔡；韓，只是庶民大軍擺在枱面上的一位代表人物而已！

胡幼偉指，這就是個固定的模式。這個模式，在韓選高雄市長時首次出現，在黨內初選時又出現1次，將在總統大選再出現第3次。至於這個模式為什麼不會在老郭或蔡阿姨身上出現呢？因為，郭是首富，要什麼有什麼，哪裡還需要庶民相助呢？蔡已經是總統，有權有勢，名嘴、文士又都說她穩當選，當然也不用庶民幫忙！於是，看來看去，還是只有去韓那邊，才能凸顯庶民的重要性與存在價值，那當然就都投韓一票了嘛！

(中時 )