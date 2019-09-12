新北市全新改版的國小品德聯絡簿結合插畫家設計的繪本風男孩「捲捲」，搭配生動活潑的繪本敘事，傳遞品德教育資訊。（譚宇哲攝）

新北市教育局12日發表全新改版的國小品德聯絡簿。（譚宇哲攝）

新學期剛開始，新北市教育局12日發表全新改版的國小品德聯絡簿，結合插畫家設計的繪本風男孩「捲捲」，搭配生動活潑的繪本敘事，傳遞品德教育資訊，讓小朋友直呼「很可愛」，教育局表示，聯絡簿新增「我要做到」頁面，盼讓親師生密切交流，落實品德教育也遏止校園霸凌。

教育局指出，品德聯絡簿推出至今已超過10年，每年免費編印發送給國中小學生已超過560萬冊，新版品德聯絡簿宛如一本故事書，繪本主男孩「捲捲」穿插在各頁品德教育資訊間，仔細觀察還會發現，從一年級聯絡簿到六年級，「捲捲」身高也隨之增長，就好像陪同國小生一起成長，讓人備感溫馨。

新北市副市長謝政達表示，今年以來發生多起校園霸凌事件，希望藉由持續強化品德教育，培育能力與品德兼具的未來人才，也達成友善校園、零霸凌的目標。

教育局長張明文表示，品德教育聯絡簿能夠發揮親子共讀的功能，也讓親師每天傾聽孩子聲音並溝通聯繫，希望透過品德教育全面推動，培養學生自主自律的態度及品德實踐力，消弭校園暴力衝突及霸凌事件。

張明文說，希望所有民眾及家長多留心觀察孩子及周遭青少年學生校外言行，發揮「管家婆」的精神，如發現任何不當行為，可隨時撥打24小時校園霸凌投訴專線(02)2956-0885及1999專線電話通報校方或警方，由各校學輔人員、社工師及警察單位組成關懷小組，提供必要協助。

(中時 )