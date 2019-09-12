黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

歌手黃安近年來將工作重心移往大陸，常透過微博分享近況的他，今(12日)稍早說聽到風聲，有人指他疑似在地鐵捷運上睡死被拍到，手上還緊抱著一瓶茅台酒捨不得放，對此，他正式回應說：「那個人，不是俺！」還反虧說：「不是留長髮的，就是安鍋（哥）好嗎」。

黃安先前在微博隔空嗆何韻詩，指出何韻詩自己透露接下來將到美國、台灣，令黃安忍不住嗆：「怎麼，編了一大堆理由，就是不敢回香港是嗎？」更放話會在台灣堵對方，引發網友熱議：「安哥一針見血，她可能真的不敢回香港」、「那是你的主場，加油」。

今黃安發文分享，有人在抖音上曬出疑似遇到他的影片，說：「安哥貌似太疲憊了，就算打盹也不忘手中茅台」，引來黃安親自回應影片中的人不是他，笑說不是所有留長髮的路人都是他，「他可以是劉歡、謝賢、梅超風，及所有古人」，有粉絲讚他：「我們安哥走哪兒都是雄赳赳氣昂昂的」，黃安也親自回應說：「說的對！睡覺是床上的事兒，車上，不可以」，強調不可能在公眾場合被拍到這類影片，否認傳聞。

(中時電子報)