日前一名網友在野柳的飯店吃早餐，偶然聽見隔壁桌年紀大約小五、小六的女孩對著大人說，「薯條軟軟的」，結果大人反問，「是跟雞雞一樣軟軟的不好吃嗎？」讓一旁的網友聽了傻眼，「真的希望我聽錯…，我實在想不出有什麼疊字音跟ㄐㄧㄐㄧ(雞雞)雷同。」緊張地將對話寫在紙條，想偷偷提醒小女孩的媽媽。

這名網友在臉書「爆怨公社」解釋，他覺得這位大人應該就是小女孩的爸爸，同行的還有媽媽與2、3歲的弟弟，且爸爸是趁媽媽、弟弟不在時，對小女孩說的，讓他很恐慌，想快點把紙條塞給這位媽媽。然而這一家四口，之後都一直在一起沒有分開，且第二次遇見時對方的朋友也在，就這樣默默的看著他們離開。

對此，原PO很自責，「我抱怨我自己找不到機會將紙條遞上，如果媽媽看到這篇請多注意一下，如果是另一家人看到請跟媽媽說，如果爸爸自己看到，請再仔細想想，X！她是你女兒耶！」網友們也紛紛留言，「好可怕」、「希望不是我想的那樣」、「建議報警，警察會隔離瞭解調查的」，但也有人認為是多心了「也有可能是說炸雞（雞雞）很軟」。

翻攝自 爆怨公社

(中時電子報)