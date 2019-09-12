苗栗縣刑大及竹南分局在竹南鎮破獲詐騙機房，機房就暗藏在這處透天別墅中。〔翻攝照片／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣刑大及竹南分局在竹南鎮破獲詐騙機房，嫌犯利用大陸「雲遊寶」免費通訊APP詐騙大陸民眾。〔謝明俊攝〕

苗栗縣刑大及竹南分局在竹南鎮破獲詐騙機房，現場扣獲2千多枚罰款銅板。〔翻攝照片／謝明俊苗栗傳真〕

同為高職同學的陳姓、吳姓男子，聯手在苗栗縣竹南鎮暗營詐騙機房，找來同輩高中職同學擔任話務人員，並使用大陸的「雲遊寶」免費通訊APP，專向大陸民眾行騙，苗栗縣刑大幹員獲報追查月餘，11日前往機房搜索，當場逮獲陳嫌等6人，扣獲60萬現金等證物，初步清查該機房營運2年，獲利上億，而這個集團為了控制員工，還規定違規就得罰款，罰款銅板竟多達2千多枚。

苗栗縣刑大偵3隊是在8月初獲報，竹南鎮大埔地區有一個詐騙機房暗藏在封閉式社區別墅內，因位處隱密，一直未曝光，偵3隊會同科偵隊及竹南分局共組專案，報請苗栗地檢署聲請搜索票後，11日前往破門攻堅搜查，現場逮捕機房吳姓負責人及員工等共6人，現場扣獲現金60萬元、教戰守則、大陸「雲遊寶」APP等以及安非他命、海洛英等證物。

33歲的吳姓男子與陳姓男子同是高職同學，2人合謀在2年前各出資15萬元，租下竹南鎮科專五路社區型透天別墅，設置詐騙機房，並找來4名同輩同學擔任1、2線話務人員，利用大陸生產的「雲遊寶」免費通訊APP，亂槍打鳥式向大陸民眾詐騙，話務月薪5萬元起跳，每案成功得手後還可分紅7％，有話務人員在短短半年就領走50萬元酬勞。

這個詐騙機房與大陸車手團合作，雙方言明8、2分帳，獲利都由地下匯兌管道匯回台灣，再由吳陳2人扣除話務人員酬勞後對分，根據警方查扣帳冊，在近4個月中就獲利千餘萬元台幣。

警方在現場並查扣一大筒的零錢銅板，經追查得悉，這是吳嫌為了管控手下人員，一旦有違規時，就予罰款，長時間下來竟累積2千多枚銅板，相當驚人。警方詢後，12日下午已將6人依法移送苗栗地檢署，並由檢察官聲押吳、陳2人中。

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(中時 )