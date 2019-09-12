新北市十三行博物館，推出全新文創商品「十三行建築杯」，獨特的立體傾斜八角形設計，模樣吸睛讓建築愛好者愛不釋手。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市十三行博物館，推出全新文創商品「十三行建築杯」，獨特的立體傾斜八角形設計，模樣吸睛讓建築愛好者愛不釋手。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市十三行博物館，推出全新文創商品「十三行建築杯」，獨特的立體傾斜八角形設計，模樣吸睛讓建築愛好者愛不釋手。新北文化局局長蔡佳芬表示，「十三行建築杯」造型陶瓷杯兼具實用與美感，就像捧著博物館在手上細細品味，別有一番風味，歡迎民眾把「十三行」帶回家。

十三行博物館位於新北市八里區河海交接處，特殊的建築外型是民眾及攝影愛好者必訪景點，其中傾斜17度角「考古八角塔」是最獨特之處，可說是博物館最大的藝術品。

蔡佳芬表示，新北博物館主力推動文創商品，十三行建築杯秉持「參與式藝術」理念，淨白的陶瓷杯體現了唯美的建築，既是杯子也是微型建築模型，自用送禮兩相宜，讓民眾在家中也能擁有一座「桌上十三行」，將「新美學」概念融入生活，提升美感與品味。

十三行博物館長陳春蘭表示，十三行文化商店主要銷售史前文化、考古學、民族學等具有原創性之特色創意商品，歡迎全臺文創業者、廠商、個人工作室申請寄賣，期待更多夥伴加入博物館文創事業行列。

(中時 )