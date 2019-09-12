周姓男子投書媒體，建議高雄市長韓國瑜要怎麼處理登革熱，聲稱口服「巴拉刈」即可，被警方依違反社會秩序維護法函送法辦。台北地方法院新店簡易庭審理認為，「巴拉刈」是劇毒，周投書未註明毒性，除散布謠言，更影響公共安寧，裁定罰款4000元。本案可抗告。

周男以「陳鼎」筆名，向報社投書「登革熱發大財」的文章，內容提及登革熱患者只要口服巴拉刈，就可將病媒蚊叮咬的機率下降，台北市警察局發現後展開調查。將周投書報社今年6月25日登出的剪報、同日刊登的網路電子報網路新聞擷圖等事證，以周散布謠言影響公共安寧為由，依違反社維法將周函送簡易庭。

法官審理認為，周撰寫的文章，被刊登在報紙網路新聞及紙本上，屬公開報導的資料，將為公眾所周知，雖刊登的內容僅稱「登革熱患者口服3西西巴拉刈，數小時內便可將病媒蚊叮咬的機率下降至趨近於零」、「患者因登革熱死亡之機率也會大幅下降」，但沒有特別註明「巴拉刈」是劇毒，也未表明因登革熱死亡的機率也會大幅下降，反而更有可能死於巴拉刈中毒。

裁定理由指出，「巴拉刈」的劇毒，若非專業人士難以知道危險性，民眾對如何因應登革熱的肆虐，都仰賴網路或新聞媒體的報導，網路資訊虛實參半，常難以求證，周的投書會誤導民眾並造成聽者恐慌，符合散布謠言、影響公共安寧的違法要件，依法裁罰。

(中時 )