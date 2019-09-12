病人自主權利去今年年初上路，依此法規定可以預立醫療決定，在符合法規定的臨床條件下，可以依其預立醫療決定終止、撤除或不施行維持生命治療，但消基會今天公布45間醫院發現，僅有北醫附醫可以隨時接受諮詢，大多醫院則是預約當月可獲得諮商安排，衛福部部立桃園醫院竟稱，要到2020年才有獲得諮商安排的機會。

據調查指出，僅有北醫附醫可以馬上獲得諮商安排，有27家醫院預約當月可獲諮商安排，有7家隔月才能獲得諮商安排，有5家醫院預約2個月才能獲得諮商安排，有1家要預約3個月，有2家無法確定時間，而衛福部部立桃園醫院更稱要在2020年才有獲得諮商的機會。

而諮商金額大多在2250至3500元不等，如在加上掛號費、諮商費或病歷建立費可能要花費逾4千元；其中有25家醫院對於中、低收入民眾沒有任何免費或優惠措施。

消基會秘書長吳榮達表示，病主法上路至今，並未納入健保給付範圍內，造成醫院負擔過大而不願積極推行，健保署應思考的是如果納入健保給付內，可以為未來減少許多無效醫療的健保負擔，納入健保後除了增加民眾的意願外，也讓醫院更有推行的動力。否則如以現行的費用來看，一個上午最多只能進行3件門診，以3500元計算，也僅有約1萬元，卻要負擔至少3名專業人員的薪資，「根本不划算」。

輔仁大學護理系助理教授傅秀雲則說，因為成本的問題讓各家醫院推行意願不高，呼籲衛福部應妥善思考。

(中時 )