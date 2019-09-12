十三層遺址明將點燈，現場將進行交管，請民眾配合接駁措施。（台電提供／許家寧新北傳真）

有台版「天空之城」之稱的十三層遺址，13日晚間7點將正式點亮中秋夜，迎接山城點燈藝術活動，瑞芳警方啟動相關管制及周邊停車場接駁訊息，讓民眾輕鬆玩透透，台電指出，共可搭乘三條路線接駁車前往會場，回味黃金山城燦爛時光。

水湳洞材料場為日據時期為瑞芳、金瓜石一帶最大的選礦場所，1980年代末期隨礦產減少結束營業，台電積極推動文化資產活化，攜手國際照明大師與藝術家，重新點亮褪盡繁華逐漸頹圮幽靜的十三層遺址，打造山城昔日金燦時光的記憶。

警方表示，因應大批慕名而來的遊客，當日水湳洞停車場暫停停車，第一管制點將設於台2線與北34線路口，引導車輛至濱二路10號停車場，再轉搭乘接駁公車進入活動會場，第二管制點設於北34線茹川橋前路口，僅開放大眾運輸車輛及接駁車通行。

警方指出，民眾下午4點至8點可以多加利用接駁車前往水湳洞停車場，共有三條路線從海科館、瑞芳火車站及九號停車場發車，至於九份地區因停車空間有限，若遊客持續湧入，將啟動交通管制疏導，周邊居民行經管制點，由員警視交通狀況彈性放行。

現場有優人神鼓戶外超大型演出「光明海島」因應活動舉辦，水湳洞停車場當天不開放停車，周邊道路下午5至9點半進行交通管制，民眾可多利用大眾運輸工具，無法前來的民眾也可透過「17直播」App線上同步感受現場美麗氛圍。

(中時 )