鴻海集團創辦人郭台銘今上午由幕僚回應，宣布退出中國國民黨，為2020大選投下震撼彈，而在宣布退黨後，韓粉也大舉進攻郭台銘臉書表達不滿，紛紛留言表達對韓國瑜的支持，及批評郭違背參加初選時的諾言。而也有不少郭粉不干示弱留言回嗆，可說是火藥味十足。

韓粉跑到郭台銘臉書留言。「沒誠信的人，關老爺也不會讓你當選」、「悲劇的開始」、「你退黨，我退讚，只花五個月看清一個人也不算太晚」、「台灣人民不會認同如此 不守諾言的人」、「輸不起比輸真殘還無恥」、「果凍已經開始身敗名裂了！」、「終於滾出國民黨」、「唯一支持韓國瑜」、「真正的勇士不會因眼前所恨而戰鬥，而是為了身後所愛(子子孫孫)而拼命。哪些人為了自身利益、黨的利益或國家利益而參選，明眼人很快就能分辨出來」。

「連退黨自己都不敢說，FB都不敢PO，理由一大堆，在初選的時候怎沒那麼多立益廢話？幹話王之一丟臉丟到國際」。

也有郭粉說「期待郭台銘參選，唯一支持郭台銘！」、「台銘一出誰與爭峯唯一支持能為人民謀幸福的台銘」、「郭董-期待你給我們一個全新的台灣」。

網友在郭台銘臉書留言。(圖/截自 郭台銘臉書)

(中時電子報)