旅行不只美景、美味，有時候挑戰也是另一種體驗！今秋來馬來西亞走走吧！馬來西亞的高塔低空跳傘活動（KL Tower International Jump Malaysia 2019）是東南亞與當地最特別的活動之一，不僅提供良好且豐富的跳傘環境，並且與城市特色結合，從9/11開始到9/29可以在馬來西亞四大城市中巡迴低空跳傘，更添加趣味與極速感！

月底到馬來西亞參加跳傘盛事正是時候，有許多觀光利多與大型活動也同步展開，在享受感官與視覺的震撼感之餘，也可使用Kuala Lumpur Pass（KL Pass）暢遊吉隆坡，或是參加9/28-29的古晉河濱爵士音樂祭（Kuching Waterfront Jazz Festival），感受馬來西亞不同風情。

馬來西亞著名的吉隆坡塔，是全世界第七高的高塔，大樓高達420公尺，值得跳傘愛好者在此留下跳傘生涯完美紀錄。（圖取自馬來西亞觀光局官網）

馬來西亞的高塔低空跳傘活動（KL Tower International Jump Malaysia 2019）集結眾多特色於一身，也是馬來西亞限定。

4大城市地標：可以在「亞羅士打電訊塔、三洋大廈、達邁岩洞、吉隆坡塔」四個城市指標性高塔、大樓或高地一躍而下，各種高度與景觀都考驗跳傘者的經驗值與技術，絕對是跳傘愛好者的一大福音，並用最特殊的高空方式，如同飛鳥般，鳥瞰每個城市之美。

世界第7高高塔：馬來西亞著名的吉隆坡塔，是全世界第七高的高塔，大樓高達420公尺，矗立在吉隆坡市中心，原本就是著名觀光景點，可以挑戰世界級與具國際意義的高塔，跳傘愛好者絕對需要拿下此地標，在跳傘生涯留下完美紀錄。

9-28-29的古晉河濱爵士音樂祭，絢麗爵士舞台與知名爵士樂團演出，陪民眾度過美好夜晚！（圖取自馬來西亞觀光局官網）

除挑戰高塔外，吉隆坡有推出Kuala Lumpur Pass（KL Pass），可享受吉隆坡景點免額外付費憑卡直接入場、免費搭乘KL Hop-On Hop-Off觀光巴士、購票時可快速通道，更有眾多購物餐飲優惠，提供遊客最經濟實惠的價格與便利的方式遊歷吉隆坡。

如果身在東馬，也別錯過難得的9/28-29的古晉河濱爵士音樂祭（Kuching Waterfront Jazz Festival），在比鄰砂拉越河畔的的古晉大瑪格烈達酒店，打造絢麗爵士舞台與知名爵士樂團表演，現場還有美食、藝術與手工藝品市集、以及適合親子一起的遊樂活動，適合各個年齡層一起跟著音樂放鬆身心。

(中時電子報)