「大港開唱」策展團隊昨晚（11）在臉書表示，因感受不到高雄市府支持，明年將停辦。高雄市議員邱于軒打臉，直言這活動是用人民超過5000萬血汗錢培養出的，難道不能監督嗎？邱更驚爆，明明高雄市府少了中央挹注仍有意補助，無奈大港開場遲遲不送計畫卻對外叫屈。

邱于軒在臉書發《大港不唱的另一面》一文，表示：「從2015年開始大港開唱是『文化部』以『海洋文化及流行音樂中心軟體配套計畫』的經費來補助的（期程和時效的；為的是在高雄海音蓋好前先期培養藝文人口)。2010年開始，大港開唱補助金額從120萬漲到了1000萬！知名度水漲船高，贊助商翻倍成長，平心而論，『大港開唱』也是以人民的血汗錢一起培養出的！」

邱于軒進一步指出：「仔細翻閱資料後，發現補助金額沒有可依循之上限，贊助商實際贊助多少或形式，沒有任何資料；詢問為何補助固定對象，文化局拿函釋說『各機關決定補助對象，非政府採購法規範範圍』，直白來說，我文化部有錢，要給誰就給誰？」

至於大港開唱提到所謂「感受壓力？」邱于軒直言：「議員行使職權，要求查閱資料，說是給『壓力』！從2010年前貴單位拿走人民辛苦納稅錢超過『五千萬』不能監督嗎？」

邱于軒更就「維護市民權益」與「財務分工不明」2大重點，直言：「不查閱資料，不會發現貴單位『發包』的人力公司，『並未』幫工讀生投保勞保！萬一發生事故怎麼辦？」「貴單位在核銷時，『出納』居然可以臨時由委辦單位的工作人員來擔任，公司制度何在？」

邱于軒痛批：「還有更多的問題，我不贅述，找真相叫給壓力？難道我們為了追求大港在高雄演唱，就必須對『可能的違法』睜一隻眼，閉一隻眼，不做任何調查嗎？」

不僅如此，邱于軒更點出真相：「文化部補助的經費因明年流行音樂中心開幕後，培養藝文人口的經費中央已經到期不再編列！大港策展經費可能短缺？」並打臉道：「雖然少了中央的挹注但高雄市政府還是在財政拮据下有意願補助，只為讓大港『繼續唱』！無奈貴單位遲遲不送計畫，就對外宣佈！」

(中時電子報)