為了加深與美關係，以及汰換舊有俄製戰機，波蘭先前於5月決定向美採購32架F-35隱形戰機，而美國務院也於11日批准這筆總值65億美元（約新台幣2039億元）的軍售案，波蘭也將成為首個購買F-35的前華沙公約組織成員國。

綜合外電報導，美國國防安全合作署（DSCA）聲明說，這批F-35將提升波蘭空防能力，取代老舊的Mig-29和Su-22戰機。而國務院官員在聲明中說，這起軍售案將提升波蘭對北約（NATO）的貢獻，並降低波蘭對俄羅斯設備的依賴。

面對俄羅斯與日俱增的威脅，早在2008年波蘭就對F-35表達興趣，不過當時這款單引擎隱形戰機還太貴。隨著F-35量產，如今它的單價已降為約8,000萬美元（約25億台幣）。波蘭於5月時決定將採購32架F-35隱形戰機，並要求美國從2026年開始交付。而為了最早能在2024年取得F-35，身為北約成員國的波蘭跳過一般競標程序，決定加以採購。

根據美國《防衛新聞》（Defense News）報導，此批軍售還包括33座F135渦輪扇發動機，以及用於「自動後勤資訊系統」（Autonomic Logistics Information System，ALIS）的電子作戰與指揮、管制、通信與資訊系統（C4 system）、任務訓練模擬器，以及提升性能的相關配備。

此外，為了抵禦俄羅斯威脅，波蘭近期積極拉近與美方關係。在美方積極遊說歐洲各國勿使用大陸電信巨擘華為的5G設備時，波蘭為少數確定排除華為5G設備的國家，並於美國副總統彭斯2日來訪時，與美簽訂5G合作協議。

(中時電子報)