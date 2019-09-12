新北市政府消防局榮獲內政部消防署「107年全國消防績優救護人員」多項獎項勇奪全國第一，分別為績優團體組金質獎、特殊績優組及生命捕手、接生好手、救護之王等三類個人績優獎，新北市政府消防局局長黃德清除恭喜及肯定獲獎同仁外，並表示新北市人口數為國最多，緊急救護服務需求儼然已成為民眾最需要的公共服務。

黃德清說，新北市救護案件與日俱增，今(108)年8月止新北市救護案件為13萬多件，，其中到院前心肺功能停止(OHCA)案件共1440件，康復出院數124人，康復出院率高達8.6%，能有如此績效，除精良救護裝備外，充滿熱忱的救護人員更是推動進步不可或缺的動力，同仁努力持續提升緊急救護服務品質，打造安居樂業新北市。

新北市政府消防局獲107年消防績優救護人員團體獎-甲組金質獎。（新北消防提供/吳家詮傳真）

新北市消防局獲內政部消防署「107年全國消防績優救護人員」獎項及救護人員如下:

一、團體獎-甲組金質獎:新北市政府消防局。

二、特殊績優組-頂埔分隊隊員黃煒翔。

三、生命捕手-指揮中心隊員許玉儒(受理緊急救護案件，辨識為OHCA患者，線上指導個案及線上指導急救患者成功個案(ROSC) 分組最多者)雙料冠軍。

四、接生好手-淡水分隊隊員洪銘鴻(救護新生兒於孕婦產道產出，經接生處理成功送抵醫療機構分組最多)。

五、救護之王-新店分隊隊員張君漢(執行急救送醫次數(以送醫案件計算)分組最多)。

生命捕手-新北消防局指揮中心隊員許玉儒。（新北消防提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)