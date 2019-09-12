證期雙分析師陳韋霖應自2014年開始利用證券公司貴賓室開課，推銷「比例式價差」、「選擇權雙賣」等課程，向學員收取5000到3萬8000元不等的學費，並推薦特定台指選擇權等標的，同時集資3855萬代為操作選擇權交易，自己收取1％的佣金，但去年2月因市場發生重大波動，導致投資人虧損，陳遭人檢舉詐欺，士林地檢署偵結，依違反期貨交易法提起公訴，並沒收不法所得。

陳姓分析師曾在電視節目上推銷「比例式價差」，2016年起在延平北路一間證券公司貴賓室，提供教學影片或是面授課程，課後則提供付費學員「明牌」，在LINE群組內，提供台指選擇權等標的具體分析建議與推介建議。

陳分別向19名學員收取5000元到2萬9800不等的學費，共38萬3800元，還推銷代操會員，強調保證獲利，2016年10月到2017年1月間，最高募資金額高達3855萬元，替會員賺得511萬多元，他收取33萬2276元佣金，直至選擇權市場發生重大波動，代操帳戶出現鉅額損失，投資會員不滿，因而向調查局檢舉告發，控告陳詐欺等罪。

陳辯稱，多次明確指出有損失的風險，借據則是投資憑證，而非保證，而「選擇權賣方穩穩賺」企劃書內清楚說明每季以5％獲利為目標，一但權益低於70％，投資人可以自行決定是否退出。

檢察官認為，投資有一定之風險，一般成年人均深知其道理，現在網路資訊發達，投資人怎麼會不知，不能以投資虧損就直接認定是加重詐欺取財，但陳未經主管機關許可，經營期貨信託事業、期貨經理、期貨顧問等服務事業，已違反期貨交易法。

(中時 )