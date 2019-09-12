警方查扣到改造長槍2把、改造手槍5把、捷克製CZ75制式手槍1把，大批改造工具等贓證物。(林郁平攝)

新竹縣一名謝姓槍擊犯常年擁槍自重，甚至還在新埔與竹北交界一處兵工廠與手下進行槍枝改造，因擁有大批槍枝與多次開槍案例而有「行動軍火庫」、「竹北IS」稱號，桃園市警方接獲情資長期布線，12日凌晨前往兵工廠攻堅，警匪雙方駁火上百槍子彈，才將狡猾的謝嫌逮捕歸案。

警方調查，44歲謝男是風飛沙幫北風會分子，目前遭到通緝中。

(中時 )