警圍捕「行動軍火庫」駁火逾百發子彈 15:382019/09/12 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方查扣到改造長槍2把、改造手槍5把、捷克製CZ75制式手槍1把，大批改造工具等贓證物。(林郁平攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方查扣到改造長槍2把、改造手槍5把、捷克製CZ75制式手槍1把，大批改造工具等贓證物。(林郁平攝) 新竹縣一名謝姓槍擊犯常年擁槍自重，甚至還在新埔與竹北交界一處兵工廠與手下進行槍枝改造，因擁有大批槍枝與多次開槍案例而有「行動軍火庫」、「竹北IS」稱號，桃園市警方接獲情資長期布線，12日凌晨前往兵工廠攻堅，警匪雙方駁火上百槍子彈，才將狡猾的謝嫌逮捕歸案。 警方調查，44歲謝男是風飛沙幫北風會分子，目前遭到通緝中。 (中時 ) #兵工廠 #竹北 #警方 #槍枝 #子彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 港遊行隊伍逼爆馬路 警方一度舉黑旗 17:162019/09/08 兩岸 長興化工董座住宅劫案 警方逮兩嫌 13:252019/09/09 社會 警方護駕助神威夜巡 嘉義城隍贈加菜金致謝 16:462019/09/09 社會 中秋節連假車潮現中市警方實施交管抓酒駕 17:022019/09/09 社會 桃園地景藝術節人潮現 警方動員護交通 19:232019/09/09 社會 大樓拋救命紙條 警方急封鎖後傻眼 11:292019/09/10 時事 台大醫院竹北生醫分院預計12月開幕 17:182019/09/10 生活 竹北市漫遊小旅行10月中展開 17:182019/09/10 生活 竹北小旅行 4大主題任悠遊 04:102019/09/11 地方新聞 警圍捕「行動軍火庫」駁火逾百發子彈 12:012019/09/12 社會 社會熱門新聞 櫃姐便服日穿露肚上衣、超短熱褲 網蓋樓吐槽 - 社會 10分鐘吞11片批薩僅45公斤 華裔美魔女大胃王驟逝 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 霸氣正宮再嗆小三 爆：尪無法再「繁衍」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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