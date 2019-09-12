Ryan January with a single to bring in Lyle Lin! 2-1 Hops in the 4th!#AllHoppedUp pic.twitter.com/Yz6TjXlqB8 — Hillsboro Hops (@HillsboroHops) September 12, 2019

台灣好手林家正效力響尾蛇體系小聯盟短期1A希爾斯伯勒蛇麻草隊(Hillsboro Hops)，今日在與宋文華所屬的教士短期1A三城砂塵爆的季後賽中，3打數敲出1支安打，還跑回關鍵致勝分，助球隊以3比1獲勝，並以3勝2敗的成績拿下今年西北聯盟的冠軍。

林家正是第一位透過選秀與美職簽約的台灣球員，今年6月底正式與響尾蛇球團簽約，一邊完成大學學業，一邊投入短期1A的賽程中。在今日短期1A西北聯盟冠軍戰中，擔任先發第七棒、捕手，在雙方1比1平手僵局時，於4局上半敲出二壘安打，並開啟球隊攻勢，下一棒隊友敲安後，林家正快步奔向本壘，並巧妙躲過捕手手套，順利跑回關鍵超前分。

Lyle Lin proving that baseball truly is a game of inches. #AllHoppedUp pic.twitter.com/5pA5gKT14W — Hillsboro Hops (@HillsboroHops) September 12, 2019

前4戰雙方戰成2勝2敗平手，最終希爾斯伯勒蛇麻草隊以3比1拿下關鍵第5戰勝利，以3勝2敗成績奪下短期1A西北聯盟季後賽戰冠軍。林家正在總冠軍戰前2場先發，可惜都沒有建功，接著3、4戰休息，於關鍵第5戰重回先發行列，敲出長打並跑回致勝分，成為獲勝關鍵人物。而宋文華則是在總冠軍系列第4場比賽登板，2局無失分，可惜兩人沒有上演台灣對決。

今年為林家正首次加入美職的菜鳥年，於短期1A總計31場比賽，112打數敲出23支安打，打擊率2成05，而在季後賽則是7打數1安打，打擊率1成43。

(中時電子報)