新北市水利局、交通局利用緊鄰的十二股圳溝渠，加蓋後規畫為機車停車場，提供約200格機車位、4格身心障礙專用機車位，免費停車。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

新北市水利局、交通局利用緊鄰的十二股圳溝渠，加蓋後規畫為機車停車場，提供約200格機車位、4格身心障礙專用機車位，免費停車。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

位在樹林區博愛街的保安市場因停車位嚴重不足，周邊違停亂象四起，讓當地住戶不勝其擾，新北市水利局、交通局利用緊鄰的十二股圳溝渠，加蓋後規畫為機車停車場，9月初完工並在11日正式啟用，提供約200格機車位、4格身心障礙專用機車位，免費停車，盼為居民打造更舒適便利的通行空間。

樹林區長陳奇正表示，保安市場白天為一般菜市場，入夜後成了有吃也有玩的保安夜市，每日行經人潮眾多，停車需求也日益增漲，卻因停車位不足，導致機車騎士違停習慣在騎樓下或是馬路紅線上，影響當地住戶安全進出動線。

陳奇正指出，今年5月新北市長侯友宜赴樹林區公所舉辦行動治理座談會，保安里長詹勳坤、樹北里長林俊明建議，利用保安街1段十二股圳上方溝渠加蓋後，興闢一座機車停車場，有望紓緩購物民眾停車需求，經水利局、交通局及樹林區公所等單位研議可行後動工，9月順利完工啟用，提供200格機車格，免費停車，歡迎民眾依序使用。

詹勳坤指出，十二股圳早期是樹林區灌溉及排水的重要設施，隨著近年都市開發後農地減少，轉為雨水引流功能，感謝市府團隊重視地方需求，新闢機車停車場後，有望改善保安市場、民生公園周邊違停亂象，打造更舒適、安全的通行空間。

(中時 )