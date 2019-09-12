這週就是中秋連假，來北海岸走走吧！野柳這裡有女王頭、碧海藍天美景可賞，美味也是一籮筐！今年9月到11月的例假日，由在地漁會螃蟹產銷班及捕蟹船主所組成的「中華漁業漁船協會」（在地簡稱螃蟹協會）將在中秋連假9月13日正式開辦野柳「假日活蟹市集」！現場還有100份2斤399元福袋搶購，迸出萬里蟹新滋味，讓整個北海岸蟹香滿滿滿！

滿滿品蟹人潮占滿假日市集桌椅，萬里蟹好滋味幸福無法擋（活動資料照片）。（圖取自新北市漁業處官網）

9月13日是假日活蟹市集開市首日，萬里捕蟹漁民的太座們-美麗的漁村媽媽為了迎接產季到來，開市當天特別推產定限定活蟹福袋，，將於當日下午2時開放排隊，3時準點福袋開賣，前30名搶購民眾，再送您1瓶知名調味綠色辣椒汁，蹦出萬里蟹新滋味。現場還有專人代客烹煮服務！

今年假日市集將於9月13日上午11時正式開賣，整個市集將持續至108年12月1日每例假日的上午11時至下午五時（天候不佳或賣完就會提早收工），民眾除了能親自挑選剛上岸的螃蟹，還有機會可以親眼看到捕蟹船進港卸貨的過程，一般消費者平時很難有機會在捕蟹船忙著卸貨時選購螃蟹，藉著假日活蟹市集的活動，拉近了消費者與生產者間的距離，讓消費者能親自挑選從西北漁場現撈的萬里蟹，代客蒸煮現買現吃，享受萬里蟹第一手的鮮美幸福滋味。

(中時電子報)