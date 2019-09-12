包裝是門藝術，「可不可熟成紅茶」成功的改造真是最好的例子。（圖摘自可不可熟成紅茶官網）

手搖是台灣民眾喜愛的飲品，新舊連鎖店如雨後春筍不間斷地一直開，盤據著商機。你喝過「可不可熟成紅茶」嗎？近日網友爆怨它們販售的無糖紅茶太過苦澀，在眾網友解答後居然意外揭露「可不可熟成紅茶」的身世之謎。

可不可熟成紅茶，以奢華英倫風的裝潢，搭配濃韻的茶香，近年受到許多朋友的喜好，在不少店面前常看到大排長龍的景象。日前突然有網友在PTT上抱怨，指出《可不可》的無糖紅茶味道實在「太澀」，致原PO無法接受。在網友仔細分析原因的同時，竟不經意地曝光《可不可》的前身，今昔相比之下，令人震驚。

網友分析，「茶澀」的原因不能怪罪於茶本身，應該是當天的工讀生操作不當導致，或是單店的個別，但有支持的網友表示「就是要這個澀」。說鋒一轉，網友竟說可不可熟成紅茶是「裝潢店」。

可不可熟成紅茶，以奢華英倫風的裝潢，搭配濃韻的茶香，近年受到許多朋友的喜好，在不少店面前常看到大排長龍的景象。（圖摘自可不可熟成紅茶官網）

網友指出，《可不可》有重新裝潢過，在剛開幕時，只是跟一般手搖飲料店一樣，毫不起眼。（圖摘自ptt）

網友指出，《可不可》有重新裝潢過，最初剛開幕時，只是跟一般手搖飲料店一樣，毫不起眼；然而改了裝潢後整個煥然一新。對舊店有印象的網友表示，「以前鴉片紅茶好喝，但是後來好像改名了」、「裝潢很顯眼」、「前身有差」。

包裝是門藝術，「可不可熟成紅茶」成功的改造真是最好的例子。

(中時電子報)