氣象局位於新北市新店區安坑的「臺北氣象站及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程」今（12）日下午在新北市長侯友宜、交通部次長祁文中、中央氣象局長葉天降、內政部營建署主秘王東永，以及地方民代與首長、里民共同見證下，舉行開工破土典禮，預計民國110年8月完工。

交通部次長祈文中表示，完工啟用後台北氣象站將在當地辦理地面觀測、高空觀測及大氣臭氧觀測，同時也增加對新北市氣象服務和科普宣導。而氣象儀器檢校中心將有新設備，這些新設備具自動化及擴大校正的能力，提升氣象儀器校正之校率和能量，並能更符合國際規範，更精準有效的辦理氣壓、溫度、濕度、降水、風等氣象儀器校正。另外，啟用時也新增日照日射輻射儀器校正。

氣象局長葉天降則說，台北氣象站原有板橋站區，因附近都市發展迅速，為業務永續發展，遷移至與氣象儀器檢校中心合署。新辦公廳舍興建工程費由營建署提供，新北市政府新建工程處執行；也將配合政府組織再造，把台北氣象站更名為新北氣象站。

(中時 )