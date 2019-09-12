中小學陸續開學，正值腸病毒流行季節，三重先嗇宮關懷學生健康，捐贈2000公斤抗菌洗手乳給三重區23所中小學謝（戴上容攝）

中小學陸續開學，正值腸病毒流行季節，三重先嗇宮關懷學生健康，捐贈2000公斤抗菌洗手乳給三重區23所中小學（戴上容攝）

中小學陸續開學，正值腸病毒流行季節，三重先嗇宮關懷學生健康，捐贈2000公斤抗菌洗手乳給三重區23所中小學，12日在先嗇宮廣場舉行捐贈儀式，各校校長等代表開著車到場領取，校長們表示，感謝先嗇宮的大力贊助，對孩子衛生保健有很大的幫助，也替校方節省不少費用。

先嗇宮董事長李乾龍表示，依據疾病管制署監測資料顯示，目前仍是腸病毒流行期，學童間的密切互動將助長腸病毒傳播，也可能將腸病毒傳播至家庭及社區，增加群聚感染的機會，該宮每年都會在開學以後捐贈抗菌洗手乳給三重區中小學，同時加贈按壓式瓶裝，請學校分置各校洗手台，也希望學校可以推動這樣的衛生教育，養成孩子們上下學勤洗手的好習慣。

清傳高商校長林怡宏代表23所受贈學校表示，各級學校都非常感謝先嗇宮的義舉，回校後絕對會加強孩子的衛生保健教育，真的很感謝先嗇宮替校方節省不少費用。

(中時 )