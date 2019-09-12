民進黨北市議員簡舒培踢爆，產發局長室凌姓女祕書，大量請假、報加班，結果去陪市長柯文哲跑選舉行程，截至8月底，一般公務員總上班164天，凌女就請了70.6天，其中好幾天都是跑選舉，痛批柯「公器私用」。柯文哲辯稱，他相信都一定有依法行政，放假何必管人家。

簡舒培指出，她接獲民眾報料，產發局長室有2名祕書，截至8月底2人總加班時數達177小時，其中凌女申請加班88小時，事由竟多半是陪長官出席活動，根本是「同事加班到爆肝，凌女陪同長官爽加班」。

簡舒培直言，另外截至8月底，一般公務員總上班164天，凌女就請了70.6天，其中4月15日請假稱要「進修」，但事實上陪柯去跑行程騎自行車，這是進修嗎？不是偽造文書嗎？；另外5月11日報加班5小時，也是陪柯去台中審計新村跑行程；台灣民眾黨創黨當天，凌女也出席，還穿「柯文哲是我老大」的衣服，市府祕書竟淪為民眾黨祕書。

柯文哲辯稱，他相信都一定有依法行政，假日人家要做什麼，何必管人家？

簡舒培痛批，凌女是事務官，不是政務官，還爽爽的跟在柯和市府顧問蔡壁如旁邊，柯的良心何在？還在瞎扯，這就是公器私用，還有偽造文書嫌疑。柯則強辯「有就抓出來，好啊，你現在抓，該怎辦就怎辦。」

同黨議員許淑華則說，這對現在社會觀感非常不好，難道要將這些資料通通送監察院？柯則面露不屑說「送阿！」

(中時 )