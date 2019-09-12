台中市政府新聞局長黃國瑋12日搶先公布開、閉幕片單《衝出迷境》及《喀布爾之燕》。（盧金足攝）

2019台中國際動畫影展10月11日至20日在台中凱擘影城登場，放映世界各國176部動畫作品，其中國際競賽單元高達2201件動畫投件，創歷年新高。（盧金足攝）

2019台中國際動畫影展今年影展主題為「音樂與聲音」，共有12部長片164部短片66場放映節目，市府新聞局長黃國瑋12日宣布活動起跑時表示，台中在台灣電影史或文化發展上，都占有非常重要角色與地位，今年開、閉幕片單《衝出迷境》及《喀布爾之燕》，充滿關懷與勇氣的故事，動人心弦，台灣有許多新銳導演，在國際動畫影展大放異彩，展現台灣的「影」響力。

2019台中國際動畫影展10月11日至20日在台中凱擘影城登場，放映世界各國176部動畫作品，國際競賽單元高達2201件動畫投件，創歷年新高。

黃國瑋說，台中國際動畫影展邁入第五屆，分為觀摩影片與國際競賽單元兩大類，國際競賽單元選出來自全球28國、60部作品，加上觀摩影片116部動畫，總計176部精彩作品將於10月11日至20日在台中凱擘影城放映，預售票明日中午12時起在全台7-ELEVEN超商ibon售票系統開賣，原價160元，預售優惠100元，相當於62折，「連我也要去搶票，太吸引人了！」

台中市影視發展基金會執行長林盈志、影展節目總監石昌杰及動畫導演盤思妤，及財政局長羅仙法等人出席盛會。

石昌杰表示，影展開幕片《衝出迷境》榮獲今年法國安錫動畫影展「另類長片競賽」首獎，是年僅25歲的拉脫維亞導演吉特保羅迪斯首部作品，耗時3年半獨力完成，講述突破人生困境、充滿關懷與勇氣的故事，3D動畫呈現，畫面壯闊寧靜。

閉幕片為法國《喀布爾之燕》，描述阿富汗民兵組織「塔利班」佔領時期，女權遭剝奪而生的淒美愛情人權故事，邀請多位法國金獎級演員配音，今年在法國坎城影展「一種注目」單元放映後即引起廣大討論，開、閉幕片作品皆是話題之作。

今年影展主視覺及形象廣告，出自曾以作品《霓虹》在各大影展嶄露頭角的導演盤思妤之手，吸晴的復古電音，打造熱鬧、繽紛形象，呈現今年影展主題「音樂與聲音」夢幻般的形象廣告，將於每場影展放映前播放。盤思妤表示，作品發想來自於小時時候參加廟會，暢遊釣魚、坐碰碰車等歡樂的回憶。

林盈志指出，台中國際動畫影展是台灣唯一以動畫為主的城市影展，國際聲量與地位逐年提升，10天展期將放映66場次，包含12部長片、164部短片，影展更推出449元「上班也要看影展五日通行證」，10月14日至18日一證看到底，平均每場只要20.4元，相當優惠。

(中時 )