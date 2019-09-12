郭台銘退黨 侯友宜表示惋惜 15:332019/09/12 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜表示，郭台銘是經濟表現非常傑出的企業家，很棒的台灣優秀人才，郭的離開令人非常、非常惋惜。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團創辦人郭台銘今（12日）上午宣布退出中國國民黨，對此，新北市長侯友宜參加台北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程開工典禮時表示，郭台銘是經濟表現非常傑出的企業家，很棒的台灣優秀人才，郭的離開令人非常、非常惋惜。 媒體進一步追問國民黨未來的情勢，侯友宜則表示，大家都習慣用「如果」來看未來，對他而言比較注重當下，把工作做好，自己角色是市長，現階段都以市政為主，大家還是希望有人要做事，好好把事情做好，最務實、最實在。 (中時 ) #侯友宜 #郭台銘 #未來 #國民黨 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍營新生代力挺韓！網分析後嘆：但他不挺 15:302019/09/08 政治 李四川為缺席造勢緩頰 侯：現階段還是拚市政 11:562019/09/09 政治 郭粉為何不如韓粉？蔡正元揭真相 09:182019/09/10 政治 林憲同告郭台銘背信 要求退黨道歉賠百億 11:042019/09/10 社會 郭董與國民黨對著幹 就怕被罵不忠不孝 08:182019/09/11 政治 藍軍志工團沉痛聲明！逼王辭不分區 14:002019/09/11 政治 國民黨中常委姚江臨 籲郭王：好聚好散 15:572019/09/11 政治 對郭台銘不能手軟 04:102019/09/12 時論廣場 批迂腐中常委把持國民黨與 郭台銘正式和國民黨開戰 11:342019/09/12 政治 郭台銘退黨 阮昭雄： 既然這麼糟為何參加初選？ 13:092019/09/12 政治 政治熱門新聞 郭台銘退出國民黨 韓國瑜競辦回應了！ - 政治 藍營大老登報出現他的名字 網驚：郭台銘沒有機會了 - 政治 郭台銘退黨 他預言郭粉下場悽慘 - 政治 不管了！郭退黨 周錫瑋重話轟：該信你哪一點？ - 政治 郭退黨聲明冒出這句 網傻眼：誰寫的？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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