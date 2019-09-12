鴻海集團創辦人郭台銘今（12日）上午宣布退出中國國民黨，對此，新北市長侯友宜參加台北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程開工典禮時表示，郭台銘是經濟表現非常傑出的企業家，很棒的台灣優秀人才，郭的離開令人非常、非常惋惜。

媒體進一步追問國民黨未來的情勢，侯友宜則表示，大家都習慣用「如果」來看未來，對他而言比較注重當下，把工作做好，自己角色是市長，現階段都以市政為主，大家還是希望有人要做事，好好把事情做好，最務實、最實在。

(中時 )