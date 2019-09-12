港鐵宣布 中秋節不提供通宵列車服務 15:332019/09/12 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示威者曾破壞多個港鐵站內外設施。取自東網 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反對修訂《逃犯條例》風波持續，港鐵今日(12日)宣布，將於明日(13日)中秋節按正常服務時間提供列車服務，所有港鐵車站將按平常服務時間關閉。 港鐵指出，與香港特區政府相關部門檢視近期情況及進行風險評估後，決定明日中秋節按正常服務時間提供列車服務，將不會提供通宵列車服務。同時，因應預期上升的乘客量，部分港鐵路線將由下午3時起加密班次。 運輸署回應指，已聯絡公共運輸營辦商，因應明天需求加強公共運輸服務。 (旺報 ) #服務 #列車 #中秋節 #時間 #公共運輸 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭董傳中秋節前後出征 柯P：台灣歷史上最關鍵的8天 11:592019/09/09 政治 中秋節連假車潮現中市警方實施交管抓酒駕 17:022019/09/09 社會 中秋節 毛小孩也有專屬月餅 04:102019/09/10 財經要聞 傳郭台銘中秋節發退黨聲明 郭幕僚嚴正否認 12:292019/09/10 政治 中秋節連假16處省道易塞 第二天出遊最多 13:142019/09/10 生活 中秋節將屆 波麗士與獨居老人同樂 15:552019/09/10 生活 苗栗縣政長徐耀昌頒獎表揚績優長照人員 16:252019/09/10 生活 逢中秋節烤肉 海鮮食材齊聲喊漲 18:232019/09/11 生活 蔡賴秋節同框談合作？ 蔡：中秋節就是中秋節 11:442019/09/12 政治 《熱門族群》政策加持，太陽能族群中秋節前發小紅包 11:422019/09/12 財經 兩岸熱門新聞 陸軍用無人機首次出口歐洲 塞爾維亞購買9架翼龍-1 - 兩岸 鴻海集團富智康遭滬港通除名 國台辦回應 - 兩岸 世界跨度最大橋面 武漢建成 - 兩岸 - 旺報 香港示威活動後首次 習近平見澳門特首 就「一國兩制」表態 - 兩岸 殲31戰機落戶揚州量產？陸媒：難以理解 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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