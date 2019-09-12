香港反對修訂《逃犯條例》風波持續，港鐵今日(12日)宣布，將於明日(13日)中秋節按正常服務時間提供列車服務，所有港鐵車站將按平常服務時間關閉。

港鐵指出，與香港特區政府相關部門檢視近期情況及進行風險評估後，決定明日中秋節按正常服務時間提供列車服務，將不會提供通宵列車服務。同時，因應預期上升的乘客量，部分港鐵路線將由下午3時起加密班次。

運輸署回應指，已聯絡公共運輸營辦商，因應明天需求加強公共運輸服務。

(旺報 )