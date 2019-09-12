連月高溫炎熱，台中東勢柑橘不敵強烈日曬，尚未成熟的青綠果實，日照面呈現黃褐色燒傷。立委江啟臣12日邀集相關單位會勘，農糧署副署長蘇茂祥建議農民儘速向區公所申報「火燒柑」災損面積，以利專案救助，另將邀請農改場專家輔導農民對抗劇烈天氣變化。
東勢區茂興里、明正里、泰興里的椪柑、桶柑近日陸續傳出曬傷災情，青綠色果皮被曬成焦黃。果農盧俊良表示，連月天氣呼晴忽雨，雨水停留在果皮表面，接著太陽一曬，如同熱水燙傷，過往僅佔3到5％，但這次農損至少2至3成，果實未成熟就被曬乾，根本無法銷售。
江啟臣指出，農民雖有塗抹碳酸鈣、包覆紙皮膠帶等防護措施，但碳酸鈣遇雨即遭沖刷流失，紙皮膠帶則會隨果實成長重量改變，加上日照角度變化，均難以有效防治日曬，尤其大雨過後接連強烈日曬，更讓防護措施全破功。
明正里長盧永基、茂興里長吳仁文同聲表示，塗抹碳酸鈣，每分地需耗費近萬元，所費不貲卻效果有限，農會與市政府雖會收購次級果實，但曬傷柑橘導致水分流失，廠商一般不願收購，辛苦種植的成果只能忍痛丟棄。
農糧署副署長蘇茂祥會勘後，同意依農業天然災害救助辦法相關規定，提出專案給予農民協助，請農民盡快向東勢區公所提出申請，由公所查報彙整，交農糧署辦理後續協助，另將邀請農改場專家輔導農民對抗劇烈天氣變化。
(中時 )
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