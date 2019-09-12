一名23歲日本東京大學學生津田先生來台旅遊，計畫騎自行車環台，11日從台北出發預計當日騎到新竹，途中行經台3線時發現輪胎沒氣，正好經過大溪分局永福派出所，於是入內請求協助，警方見男子用日語表述指著輪胎，員警雖不懂日文，但立即明白是輪胎沒氣， 員警隨即取出打氣筒協助打足輪胎氣體，讓津田感受台灣人的溫暖。

永福派出所所長佘世國表示，日籍男子津田預計用11天騎自行車完成環台之旅，第一天計畫從台北騎到新竹，行經大溪區台3線時發現輪胎沒氣，該路段屬郊區，一時也找不到充氣的地方，就邊騎邊找，後來看到派出所就請警方協助。

警方請津田稍作休息，提供茶水及糕點，透過手機翻譯溝通，閒談中津田對桌上擺設的柚子非常好奇，探問：「日本的柚子都小小顆，為什麼柚子會這麼大顆？」佘世國透過手機翻譯向津田說明中秋節典故及應景的水果文旦柚及月餅，也贈送一些柚子給津田先生，並說明路線方向，讓津田備感窩心，成功做好國民外交。

佘世國表示，台3線為許多愛好自行車運動者選擇路線，經常有騎士發生輪胎沒氣等狀況前來求助，永福派出所也準備打氣筒及提供飲用水，提供民眾即時的協助。

(中時 )