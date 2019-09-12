今（12）日上午10時，長期支持植物人常年服務的新北市牙醫師公會偕同新北市議員游輝宂至創世基金會板橋分院為植物人及家屬親手做月餅慶中秋，同時為募集植物人照顧經費，新北市牙醫師公會特於9月底舉辦「公益園遊會活動」，所得將全數捐助植物人安養服務。

新北市牙醫公會表示，將於9月22日上午10時至下午4時，在中和錦和運動公園辦理「2019第一屆新北市牙醫師公會園遊會暨運動會」活動，現場有精采的舞台表演、吃喝玩樂的各式攤位，另可報名參與人體手足球、拉力籃球等趣味競賽，盼社團及民眾踴躍認助愛心園遊券，即可參加精美家電等好禮等你來摸彩，認助一張園遊券等同幫助一位院民一天10片尿布，用行動幫助植物人安養服務。

新北市牙醫師公會呂名峯理事長表示，自己的親友也曾受到創世的照顧，敬佩創世33年來對弱勢植物人和他們家庭的照顧，於是今年初安排一連串愛心計畫，為鼓勵大家響應公益園遊會，活動當日至Ｂ區報到處，報到前200名可索取2張百元園遊券，201至400名1張園遊券，歡迎大朋友小朋友踴躍參與。

(中時 )