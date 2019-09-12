魏應充被控漏報銷售額遭判2年 最高法院撤銷

林偉信／台北報導

頂新負責人魏應充被控隱匿營業收入7億多元、逃稅2億多元，台中高分院將他依違反商業會計法判囚2年，但最高法院認為原判決關於漏報銷售總額與卷內資料不符，且未傳喚專家證人調查、釐清，且適用法條錯誤，撤銷發回更審。

(中時 )