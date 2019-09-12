魏應充被控漏報銷售額遭判2年 最高法院撤銷 15:412019/09/12 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 魏應充被控漏報銷售額遭判2年 最高法院撤銷 林偉信／台北報導 頂新負責人魏應充被控隱匿營業收入7億多元、逃稅2億多元，台中高分院將他依違反商業會計法判囚2年，但最高法院認為原判決關於漏報銷售總額與卷內資料不符，且未傳喚專家證人調查、釐清，且適用法條錯誤，撤銷發回更審。 (中時 ) #法院 #撤銷 #最高法院 #魏應充 #銷售 也許您會感興趣 推薦閱讀 非法直升學位生 康寧36生面臨撤銷學籍、學位 11:542019/09/08 生活 宇澤一 深耕南部工具機銷售 04:102019/09/09 產業特刊 法院搞烏龍 黃之鋒又被捕 04:102019/09/09 兩岸要聞 鵝肉店縱火判太輕 最高法院發回更審 11:232019/09/09 社會 法院「擺烏龍」黃之鋒昨機場被捕後今獲釋 13:522019/09/09 兩岸 別替保戶作太多 壽險業務員65件不能作的事 16:132019/09/11 財經 推翻先前裁決 蘇格蘭法院判強森暫停國會違法 21:292019/09/11 國際 別當保戶工具人 業務員65件不能做的事 04:102019/09/12 財經要聞 令國會休會 法院裁定非法 04:102019/09/12 國際大事 最高法院支持 川普政府獲准全面實施庇護新規 13:582019/09/12 國際 社會熱門新聞 櫃姐便服日穿露肚上衣、超短熱褲 網蓋樓吐槽 - 社會 10分鐘吞11片批薩僅45公斤 華裔美魔女大胃王驟逝 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 霸氣正宮再嗆小三 爆：尪無法再「繁衍」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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