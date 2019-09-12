基隆長榮台菜美食節活動，各種南北料理一次滿足。（長榮酒店提供／許家寧基隆傳真）

就愛台灣味，基隆長榮桂冠酒店「台菜美食節」，千萬主廚「阿在師」蒐羅基隆豐富海鮮與台灣從南到北料理，轉化為最具在地風味的自助百匯，讓民眾一次吃遍台灣各地美食，即日起至11月30日，配合秋冬國旅，北北基民眾還享有兩人同行、一人半價以上的好康優惠。

趕上日本珍珠熱，飯店推出一口珍珠蛋撻。（長榮酒店提供／許家寧基隆傳真）

飯店經理崔清華介紹，早期大家庭常吃的砂鍋魚頭，經過主廚的巧手烹調，將薑絲、豬五花肉絲、香菇、蝦米及蒜苗等食材拌炒後，放入炸過的鰱魚頭，倒入高湯及大白菜燜煮30分鐘，再加入沙茶、蒜末及米酒，就成了一道老少咸宜、「台」味十足的美味佳餚。

主廚推薦酒家菜-螺肉魷魚蒜。（長榮酒店提供／許家寧基隆傳真）

此外，担仔麵DIY也結合了台式料理常用的海鮮食材─蝦子，再加上鳥蛋、五花肉片及汆燙過的豆芽菜，淋上些許主廚獨門肉燥及高湯，就是一碗讓人回味的古早味台式担仔麵，還有蟹肉羹、螺肉魷魚蒜及鹽湯蝦等料理都是老饕們的最愛。

飽餐之餘，特殊風味的海味鳳梨酥，將海藻及吻仔魚拌入餅皮，在口感上多了些海味，再搭配土鳳梨內餡，創意十足的鹹甜酸味道；而主廚手作的咖哩酥，滿溢的白鳳豆及豬肉餡，搭配咖哩香料，濃郁的香氣，令人口齒留香。

創意台味，讓人一再回味，活動期間，針對北北基的在地民眾還推出友好專案，周日晚間用餐可享8折優惠，在地基隆人平日還享2人同行，第二人半價優惠，另外，搭配酒店週年慶活動，也推出自助餐券10張8580元，再送平日自助餐1張及假日下午茶券。

(中時 )