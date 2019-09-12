金針花季將一路延續至10月初，目前金針毯撲滿山間，東區農糧署力邀全國旅客，中秋來花東賞花、賞月、賞秋香。（東區農糧署提供／王昱凱花蓮傳真）

今年因氣候影響，使得金針花原先花期向後延宕，卻意外造福旅客。揮別夏季炎熱，微風沿著山岳吹過，撫動金黃花浪，讓民眾在秋高氣爽的中秋連假，到花蓮赤科山與六十石山遊玩，晚間山區無光害，浩瀚星空與夜月高掛穹頂，無論白天黑夜都能一飽眼福。東區農糧署也表示，目前兩山滿山金針毯，花況正好，預計一路美至10月上旬。

玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山與台東太麻里金針山，為縱谷三大金色山岳，是國內金針栽種最集中、面積最大區域，三地產量更佔國內9成以上。今年受山區氣候與雨水影響，花期延後至9月份，更預計盛開至10月上旬，意外造福中秋連假造訪的旅人。

農糧署東區分署表示，八月中旬與水漸豐，金針開始進入盛開期間，目前滿山

滿谷都開滿金色花浪，山風掠過花海帶來陣陣撲鼻花香，山區秋意漸濃，甩開夏天連日烈焰；晚間少了光害攪局，繁星與月娘將高掛夜空當中，成為中秋賞月不二首選，邀請大家一同前來賞花、賞月、賞秋香。，

除去視覺饗宴，五臟廟當然也需要祭奠一下，金針富含蛋白質、多種維生素與礦物質等多種營養素，又安神好眠等特點，而新鮮金針口感極佳，無論是拌炒、裹粉酥炸與入湯熬煮，都非常適合，在一天的旅程後，飽食一頓，讓金針的安眠特性，帶領旅人進入夢鄉。

農糧署東區分署提到，花季當中，中央與地方政府積極結合農民與旅宿業者，推出接駁車、秘境等超級包套景點行程，除了賞花外，也可以住宿農家體驗生態之旅。

(中時 )