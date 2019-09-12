博幼基金會透過環保、路跑、認識食物等課程，傳達小朋友菸害與檳榔防治等健康議題，進而讓他們將知識帶回家與家長一起分享。（謝佳潾攝）

博幼基金會透過環保、路跑、認識食物等課程，傳達小朋友菸害與檳榔防治等健康議題，進而讓他們將知識帶回家與家長一起分享。（謝佳潾攝）

抽菸、吃檳榔易致病的觀念傳達，在現今社會出現「小孩勸不了大人」的窘境，有小朋友還因怕父親生氣而不敢提戒菸，博幼基金會為此辦活動，盼透過環保、路跑、認識食物等課程，不僅宣導也化解親子間的尷尬，當中有爸爸聽到兒子「獻聲勸導」後決定戒菸。

博幼基金會關懷弱勢及偏鄉孩子的教育問題，除了提供孩子免費課業輔導，也與國健署合作進行防檳計畫已第3年，屏東中心的社工員為有效傳達戒菸戒檳榔的重要，今年有別以往在室內傳授知識，而是以撿垃圾做環保、重視健康來路跑、以及認識食物不要亂吃東西等3題材舉辦「食，再動起來X國民健康署防檳計畫」，活潑呈現議題。

社工員說，走在社區裡，很常看見地上有菸蒂及檳榔渣，而家訪時，也發現大小朋友有飲食不正常的問題，此外，會抽菸或吃檳榔的人通常不太運動，因此盼由從這些小細節的改變，讓大家能正視到戒菸戒檳榔的重要性。

然而，問題不在小朋友的觀念養成。社工員不諱言地說，小朋友在學校等教育機關等宣導下，都能了解抽菸吃檳榔的害處，但他們仍難逃離菸與檳榔的環境，他們也無奈地說，「勸了也沒用，爸爸又不會聽」，有個孩子還說不敢再提了，就怕家長生氣。

為此，社工員還在今年的計劃中加入家長座談會，會中小朋友不現身，而是以錄音的方式「獻聲」勸導，有位家長聽聞後，心有所感地在會後回饋單上寫下，「為了家人好，希望自己可以慢慢戒除檳榔」。

(中時 )