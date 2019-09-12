「樂饗中秋 絃舞三重奏」音樂會現場。圖：業者提供

為慶祝中秋佳節，新東陽今(12)日特邀三位「尼可樂表演藝術」新生代音樂家於臺北國際航空站(松山機場)舉辦「樂饗中秋 絃舞三重奏」音樂會，現場並準備100份月餅分享給現場民眾，讓旅客在午後機場候機時，能悠閒聆聽包括貝多芬的月光奏鳴曲、德布西的月光、月亮代表我的心…等多首應景樂曲，還能品嚐美味月餅，提前和旅客共度難忘的中秋佳節。

秋節前夕走進臺北國際航空站第一航廈一樓大廳，迎接旅客的是古典優雅的樂音，演出的三位音樂家來自「尼可樂表演藝術」，分別是得過金曲獎的鋼琴家－盧易之老師、大提琴家－陳昱翰老師，以及畢業於德國科隆音樂院，目前為台北市立交響樂團團員的小提琴家－花苾茲老師，在悠揚的旋律中，以動人樂音帶給旅人們一場極致的聽覺饗宴，也留下難忘的旅途回憶。

此外，新東陽也準備兩款美味糕點柚見菠蘿蛋黃酥以及覆盆子櫻桃口味的廣式月餅與旅客分享，臺北國際航空站主任徐乃新、副主任鄭堅中、航聯會主席黃俊雄也特別受邀出席，與民眾一起共襄盛舉，提前歡慶中秋假期。

為了服務松山機場旅客豐富機場的人文氣息，新東陽自經營臺北國際航空站一航廈商場後，即於一樓大廳設置自動鋼琴，除了每個月定期舉辦鋼琴演奏會，由國內外知名演奏家輪番演出外，平時也會在特定時段自動彈奏美妙的琴音，為旅客提供美妙的音樂盛宴，讓機場不再只是短暫而匆忙的駐足點，更能成為旅客出國前後與民眾放鬆身心的休憩場所。

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