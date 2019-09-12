一名人妻連續兩天在「聯合報」頭版刊登廣告「勸退小三」，霸氣悍衛正宮主權：反觀另一名正宮，今年五月爆料機師老公偷情網紅空姐後，不僅退位成全，還遭小三提告求償100萬元。

這名正宮今年5月爆料國籍機師老公，出軌同航空網美空姐，2人不但共遊日本、泰國、法國，甚至傳出同居，丈夫氣的要求簽字離婚，她後來妥協選擇成全，不料昨（11）再度爆料自己「反被他們告，求償百萬」，讓網友看了也氣憤不已。

正宮昨發文指出，事情爆發後她選擇離婚成全，他們還聲稱「各自承擔、各自放下」，如今卻反過來告我並求償百萬，讓她質疑道歉跟悔意在哪？並說自己從來沒想過告人，不料「她卻成為受害者 ，而我是個被告人」，逼得她去回想過去這一年來的對話，複習這段痛苦過往。

正宮心寒地說：「讓一個在一起7年的人告我，大概是我做人太失敗芭，還是是妳太會做人，妳把我的婚姻毀了還不夠，要把我的將來毀掉才開心，妳厲害！」

此貼文引起網友痛罵「破壞婚姻還可以告正宮？」、「這一對Ｘ男女都不怕報應？」、「原來偷吃的x男女還能跟受害者求償，這不是8點檔才有的劇情嗎？」、「對小三心軟就是對正宮殘忍」。

該名空姐在網路上頗具人氣，不只上過《批踢踢表特版》，個人Instagram也有10萬名粉絲追蹤，事發後已將IG關閉，傳聞已經申請留職停薪。

(中時電子報)