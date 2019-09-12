鴻海集團創辦人郭台銘今上午宣布正式退出中國國民黨，郭辦今透過幕僚蔡沁瑜受訪時表示，「即日起，郭台銘先生退出國民黨」。而郭台銘親筆寫聲明的影片也曝光了。

郭台銘書寫親筆聲明。(圖/郭台銘辦公室提供)

郭台銘的退黨聲明，全文如下：

此時此刻發布退黨聲明，我並非沒有掙扎。

在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，感到有些惆悵，但在理智上，我知道我正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事。

台銘自幼童生長在忠黨愛國的警察家庭，一生最佩服的人是國父孫中山先生，三民主義就是我的政治信仰。

蔣經國先生的「計利當計天下利，求名當求萬事名」的信念，更是台銘處身立世的座右銘！台灣能寧靜走到今天的民主創立、令人讚嘆的經濟奇蹟，更要感謝這位無私有遠見的領袖，拚經濟、解除戒嚴，開放兩岸和平交流。

但經國先生若地下有知，應該會對今天遠離民心失去理想的國民黨非常痛心。七次的總統大選，三次的政黨輪替，事實證明藍綠的黨都不能帶給台灣人民希望。我對國民黨的初心並沒有變，歷任的黨主席都可以作證，這些年來，台銘是如何一無所求，無怨無悔的死忠支持國民黨。

國民黨存在的價值在於實踐治理國家的理想，而不僅在於抵禦民進黨，更不該成為個人利益及權力分贓的平台，台銘今年四月十七日在國民黨中常會發表重回國民黨宣言的初衷，充滿對一個百年政黨，革新向上，以人民利益為第一優先的期待。

我衷心盼望喚回國民黨的黨魂，重塑國民黨的榮耀，使得更多年輕世代以加入國民黨為榮。有句西諺，一個雞蛋從外面打破只是一個生命的結束，若它被內部孕育的力量打破則是一個生命的誕生。

經過數月來的初選過程與國民黨的互動，我深刻體會百年政黨改造的艱辛與黨魂流失的嚴重。但我失望了，盡管我相信目前仍有許多黨員同志，選擇留在國民黨內，為孕育國民黨重生而奮戰。

但我發現我個人再多的努力，也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化。

結束了。離開了。揮揮衣袖不帶走一片雲彩，但願我郭台銘的離開能夠加速國民黨的改造與重生。

祝福國民黨，謝謝大家。

郭台銘敬上 9.12.2019

(中時電子報)