美中大西洋州議會領袖訪桃，雙方就產業、綠能交流熱烈。（市府祕書處提供／甘嘉雯傳真）

美中大西洋州議會領袖訪桃，雙方就產業、綠能交流熱烈。（市府祕書處提供／甘嘉雯傳真）

美中大西洋州議會領袖訪桃，雙方就產業、綠能交流熱烈。（市府祕書處提供／甘嘉雯傳真）

美中大西洋州議會領袖訪桃，雙方就產業、綠能交流熱烈。（市府祕書處提供／甘嘉雯傳真）

美國中大西洋州議會領袖訪問團12日訪桃園，祕書處處長顏子傑接待，訪賓對桃園的產業、乾淨環境甚感驚艷。會議中雙方針對經濟產業、綠能等議題進行交流。

顏子傑表示，桃園是個新興發展城市，現人口數225萬人，抵台的第一站就是桃園國際機場，桃園擁有32個工業區，如同美國許多機場城市一樣，匯集物流、航空航太、高科技製造等產業，期望雙方未來也能對此進行參觀、交流。

商務暨保險委員會主席帕瑞迪表示，台、美有許多共通價值，團員多是首次造訪台灣，相當期待。桃園是個年輕、有活力的城市，在醫療衛生、交通運輸、經濟發展上都有許多建樹，有機會造訪桃園，看見優美的都市環境與乾淨道路，印象十分深刻甚感驚艷。

顏子傑說，桃園市和加州聖貝納迪諾郡是姊妹城市，桃園國際機場與加州安大略機場也是友好機場，現雙方也有直航班機，相信日後與訪賓們所在的德拉瓦州、馬里蘭州等地，也能找到共通點，有深入的城市交流合作機會，也是台美的城市互惠。

會後，訪團前往虎頭山創新園區參訪，園區內包含自駕車研發中心、自駕車測試場域、資安物聯網中心、資安輔導驗證等服務。

(中時 )