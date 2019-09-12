市議員李中表示，這三年緩衝期，中央應該說清楚，讓學校的遊具繼續使用，給未來主人翁快樂下課十分鐘。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市議會國民黨團12日為爭取學童遊戲權發聲，高分貝要求中央全額補助更新校園遊具，抨擊中央有經費花619億蓋高鐵南延，卻不為遊器安全編列財源，有的學校擔心未更新前造成危險，先行封鎖不開放，剝奪小朋友下課十分鐘遊戲時間。依市府統計，全市二百多所國小幼兒園遊具更新需五億元；教育局也呼籲中央提供補助經費，協助改善校園遊戲器材不合格問題。

國民黨團市議員張▲分、陳政顯、張廖乃綸、李中、楊正中、黃馨慧、李榮鴻、羅永珍、陳本添、陳文政、劉士州、黃健豪、冉齡軒等人出席記者會，高喊「還給學童遊戲空間

」，為學童安全爭取權益。

議員表示，從開學到現在，各議員服務處已經接到許多家長投訴、抱怨校園遊戲區因為檢驗不合格，學校紛紛把遊戲區拉起封鎖線，不讓學生使用。

校園內明明很多遊戲器材看起來都是好的，但因為衛生福利部2017年1月25日將《各行業附設兒童遊樂設施安全管理規範》修正為《兒童遊戲場設施安全管理規範》標準加嚴，明年1月25日是大限，如檢驗不合格要拆除，但各校礙於經費很難推動。

國民黨團書記長張▲分表示，「樂見學校更新遊具，中央給錢才可行」，中央什麼錢都在花，撒錢做外交，砸大錢推新南向政策，為什麼不給錢讓地方換新遊具，別再「中央政策，地方埋單」。

國民黨執行長陳政顯、市議員張廖乃綸強調，中央將期限延長至三年後，但治標不治本，重點還是經費，中央應該全額補助。

市議員黃馨慧則說，中央修法讓地方埋單，最後也可能由家長埋單，沒有配套簡直是強人所難。

議員李中要求這三年緩衝期，中央應該說清楚，讓學校的遊具繼續使用，給未來主人翁快樂下課十分鐘。市議員楊正中質疑，全台合符規格的遊具廠商只有一家，中央該規定可能有圖利廠商的嫌疑，檢調應該調查。

市議員羅廷瑋說，教育局要更新學校設施，還要改善老舊校舍等等預算需求龐大，中央應該優先全額補助更新校園遊具。

台中市府教育局表示，學校建置遊戲器材時，依據當時規範及腹地規劃，隨著中央衛生福利部修正《兒童遊戲場設施安全管理規範》，全台多所學校遊戲器材因不符合新規，檢驗合格率大幅降低，許多學校遊戲區因不符規範已被封鎖，學校修繕及新建兒童遊戲器材經費需求因此大增。

為此，教育局編列經費補助學校修繕及新建兒童遊戲器材，但無法滿足全市需求，因此已同步於全國教育局處長會議提案，建議教育部提供專款補助，但教育部回復目前無編列相關預算。教育局呼籲中央應提供補助經費，協助改善校園遊戲器材不合格問題。

(中時 )