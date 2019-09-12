《誰先愛上他的》由徐譽庭、許智彥共同執導，謝盈萱、邱澤主演，於2018年先後榮獲「台北電影節」最佳劇情長片獎、最佳男主角獎、最佳女主角獎，以及2018年「金馬獎」入圍八項並獲得最佳女主角獎、最佳電影原創歌曲、最佳剪輯之，經文化部影視及流行音樂產業局召開之甄選會議推薦，將代表我國角逐美國第92屆奥斯卡金像獎最佳國際電影片。

文化部表示，今年報名奥斯卡金像獎參賽之國片相當踴躍，總計16部國片，經甄選委員會熱烈討論，決議通過推薦《誰先愛上他的》代表台灣參賽，其推薦理由為「以通俗幽默手法反映多元性別議題，展現台灣當代平權里程碑及生命力」。

文化部指出，《誰先愛上他的》除於國內榮獲重要獎項，國外部分亦獲2018年「香港亞洲電影節」亞洲新導演獎、入選2018年「義大利烏迪內遠東國際影展」、入選2018年「釜山國際影展」亞洲之窗單元，此次代表我國爭取國際重要奬項，深盼能再創佳績，為國爭光。

(中時 )