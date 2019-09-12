雲林地檢署成立科技偵查指揮中心，以因應愈來愈普遍的科技犯罪。（許素惠攝）

雲林地檢署成立科技偵查指揮中心，檢察官施家榮（左二背對鏡頭）向大家說明該中心如何運作。（許素惠攝）

犯罪串證，門兒都沒有，科技偵查指揮中心伺候

2020大選將屆，為打擊賄選等犯罪，雲林地檢署成立科技偵查指揮中心，透過即時視訊，把同案偵查庭的偵查情況彙集到指揮中心，由主辦檢察官統一隔空指揮偵訊，交叉比對證據，俾縮短辦案時間，增加偵查效能，未來想串證，可沒那麼容易。

台南高分檢檢察長張清雲、雲林地檢署檢察長郭永發、雲地檢主任檢察官黃怡華、江金星等共同揭牌，宣告雲地檢刑事偵查邁入科技的新里程。

檢察官施家榮當場解說該指揮中心功能，螢幕牆上除了顯示有關偵查庭偵訊動態外，也即時顯現筆錄，讓主辦檢察官可以在案件偵查時，同步交叉比對，提示同案被告即時的供詞及證據等，掌握最佳的黃金偵查時間。

張清雲表示，科技犯罪愈來愈普遍，檢方的刑事偵查設備及方法也要與時俱進，才能有效打擊不法，科技偵查指揮中心除了能同步匯集交叉被告供詞和證據外，也透過數位鑑識、大數據等讓偵查更科學。

郭永發指出，為因應媒體發達與犯罪事證收集不易而成立科技偵查指揮中心，尤其是犯罪證據的收集時效會更高，希望在明年初的賄選等查辦能夠發揮更有效的功效。

(中時 )