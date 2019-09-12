鴻海創辦人郭台銘今天宣布退出國民黨，國民黨立院黨團首席副書記長陳宜民說，此時此刻最難過的應該是一直以來都忠黨愛國的郭媽媽初永真吧，因為郭台銘「不聽郭媽媽的話，跑去聽柯媽媽的話。」

國民黨立委李彥秀表示，當斷則斷，好聚好散，國民黨雖然又窮又在野，仍是有核心價值的政黨，不是郭台銘想借殼上市，就可以借殼上市的公司。

國民黨立委江啟臣表示，真正的莫忘初衷，是不要忘記人民對國民黨團結的期待，堅定支持黨初選制度產生的候選人，凝聚一切撥亂反正的期望，帶領國民黨贏得總統大選，翻轉國會，這是擊敗民進黨唯一的路，除此之外，別無他途

對於如果郭台銘脫黨之後準備參選？陳宜民表示，郭台銘脫黨後可能反而促成藍營團結，之前郭台銘陣營還放話要北部立委晚點掛看板，想推「雙母雞」效應，之後就沒有這種煩惱了，國民黨要參選立委的不會再跟郭台銘站在一起。

(中時 )