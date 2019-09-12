阿爸手工餅為慶祝創業50周年，特別在中秋感恩日子，提供500條台灣獨創「13香蔥烤鹹蛋糕」給彰化家扶、YMCA偏鄉弱勢家庭子女課後照顧班。（吳敏菁攝）

阿爸手工餅為慶祝創業50周年，特別在中秋感恩日子，提供500條台灣獨創「13香蔥烤鹹蛋糕」給彰化家扶、YMCA偏鄉弱勢家庭子女課後照顧班。（吳敏菁攝）

阿爸手工餅為慶祝創業50周年，特別在中秋感恩日子，提供500條台灣獨創「13香蔥烤鹹蛋糕」給彰化家扶、YMCA偏鄉弱勢家庭子女課後照顧班，讓孩子們直呼好吃，也感受到溫暖的愛心；頂級的味道，更讓不少人感動創作的誠意。

阿爸手工餅董事長謝元峰表示，小時候很苦，一根冰棒是十幾個小孩共吃，一人舔一口，長大後有了一點成就，回想起小時候的苦，有機會就想回饋，感謝老天的疼惜，讓他練就好手藝，烘培糕點受到喜愛，憑著阿爸手工餅乾闖出名堂，已經成了享譽國際知名品牌。

謝元峰說，人生是不斷努力，還是想在研發更多好滋味，今年成功進入泰國市場展店。這次創意研發，把十三香蔥加入鹹蛋糕，意外的絕配，讓許多人驚豔，只想給弱勢孩子也來品嘗看看。

這次阿爸手工餅乾結合新農匯，捐贈彰化家扶290條蛋糕、210條捐給YMC，新農匯神農市集董事長李振輝直說，這是世界頂級的蛋糕了，搭配了在地食材的研發，怎麼吃都是完美。縣府社會處也代表致詞，為在地農業創造通路，帶動社會企業，拋磚引玉的善心，讓人感動，帶動更多企業一起來關懷我們的社會，時時傳遞溫暖。

阿爸手工餅為慶祝創業50周年，特別在中秋感恩日子，提供500條台灣獨創「13香蔥烤鹹蛋糕」給彰化家扶、YMCA偏鄉弱勢家庭子女課後照顧班。（吳敏菁攝）

(中時 )