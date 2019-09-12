國民黨立委江啟臣在臉書發文，呼籲黨內同志「不要忘記人民對國民黨團結的期待！」（摘自江啟臣臉書粉絲頁）

鴻海集團創辦人郭台銘發表退黨聲明，等同宣告藍營整合破局。國民黨立委江啟臣在臉書發文表示，他看到郭台銘董事長退黨，感到十分惋惜，並強調「黨初選制度產生的候選人，我一定盡全力支持」，呼籲黨內同志一定要團結，「不要忘記人民對國民黨團結的期待」。

國民黨初選階段，江啟臣曾助選郭台銘，居中牽線「雞排博士」宋耿郎，促成大和解。初選結束，江隨即定調「唯一挺韓」，並拋出「韓國瑜、朱立倫」同框合照，期待期待韓、朱合作，凝聚黨內團結，打贏2020總統選戰。

江啟臣得知郭台銘退黨後，隨即在臉書發文表示，經過黨內初選洗禮，民眾都期待國民黨團結整合，共同努力一致，帶領全國民眾結束民進黨這3年多來荒腔走板，濫權狂妄的執政。

江啟臣提到，郭董事長在4月領取榮譽狀時所言「黨初選制度產生的候選人，我一定盡全力支持」，遺憾的是，今天卻看到郭台銘董事長退黨的消息，讓他感到十分惋惜。

「唯有團結勝選，才是人民對國民黨的期待！」江啟臣表示，因為團結，我們才有機會阻止民進黨濫用權力、阻止民進黨吸乾國家資源，並讓人民擺脫對國家機器介入言論自由的恐懼。

江啟臣強調，真正的莫忘初衷，是不要忘記人民對國民黨團結的期待，堅定支持黨初選制度產生的候選人，凝聚一切撥亂反正的期望，帶領國民黨贏得總統大選，翻轉國會，這是擊敗民進黨唯一的路，除此之外，別無他途！

(中時 )