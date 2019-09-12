2019.09.12北市文獻館則舉辦「戀戀台北城－史蹟趴趴GO」，帶領民眾一路從9月走訪到11月。（北市文化局提供）

台北古蹟日將於15日開跑，自2001年加入「世界古蹟日組織」後，北市文化局每年9月第3個週末會以不同主題形式，推廣古蹟文化價值，今年以「文化資產‧遊於藝」為主題，推出一系列的活動，其中，紀州庵文學森林開放為「古蹟遊戲場」、北市文獻館則舉辦「戀戀台北城－史蹟趴趴GO」將有55場以上走讀活動及古蹟大會師7路線齊發的史蹟半日遊活動。

文化局表示，台北古蹟日活動於本周末及9月21、22日，會以免門票或贈送紀念品等方式，邀請喜愛文化資產的朋友一同體驗文化資產的美好。

首場活動將於15日上午9點半於紀州庵文學森林新館2樓舉行，現場有「古蹟彩妝師」、「古蹟尋寶王」及「古蹟故事屋」活動，搭配DIY等親子共學體驗課程，民眾還可遊逛14個文創品牌市集攤位。

此外，北市立文獻館所舉辦的「戀戀台北城－史蹟趴趴GO」，今年規畫55場以上史蹟導覽活動，帶領民眾一路從9月走訪到11月；另外，9月21日將舉行「古蹟大會師」共有7條路線，以228公園為出發點，規畫東南西北區古蹟景點導覽，供民眾選擇報名，參加者還可獲得限量版環保杯套；而10月5日也將有「夜遊古蹟」活動，帶領大家認識夜晚的台北，探訪人文歷史之美。

(中時 )