雲林縣北港媽祖盃國際輪椅國標大賽本月21日登場，朝天宮董事長蔡咏鍀（左）授旗給台灣隊隊長鐘裘玟，揮旗誓師。（許素惠攝）

雲林縣北港媽祖盃國際輪椅國標大賽本月21日登場，朝天宮董事長蔡咏鍀（右五）等邀大家來為台灣加油。（許素惠攝）

雲林縣北港媽祖盃國際輪椅國標大賽本月21日登場，朝天宮董事長蔡咏鍀上午代表授旗給台灣代表隊，期待台灣隊 拿下好成績，當天蔡英文總統也將到場為台灣隊加油。今年參賽有20個國家200多名選手，最遠的墨西哥、俄羅斯也來參賽。

2019IPC北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽21日在北港鎮立體育館展開為期2天的賽事，共有墨西哥、俄羅斯等200餘名選手參賽，各國選手以舞會友，讓北港小鎮躍上國際舞台。

中華民國輪椅體育協會理事長蔡秀慧表示，北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽今年邁入第3年，舉辦品質備受各國肯定，因此參賽國家越來越多，從第1年的7隊，到今年暴增到20隊，在台灣舉辦的單項國際體育賽事裡，很少見這麼踴躍參與的。

蔡銢鍀授旗給台灣隊，指今年的開幕式蔡總統也將親自蒞臨，並為台灣隊加油，顯示政府對於這項活動的重視，今年參賽國中包括首度參賽的以色列跟尼泊爾，規模僅次於世界錦標賽，藉由這次的活動讓世界各國不管是否有邦交的友人，都能夠感受台灣民眾的熱情，達成另類的國民外交。

(中時 )