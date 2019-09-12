PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

今日（12）鴻海集團創辦人郭台銘委由幕僚蔡沁瑜，口述退黨聲明，正式退出國民黨。內容提到，登報挺韓的31位國民黨大老，「有多少人是人在曹營心在漢？」這句話引發軒然大波，網友傻眼直言：「這聲明到底是誰寫的呀？怎麼會冒出這句！」

郭台銘退黨聲明寫道：「看到這份大老們的聲明，郭先生可以理解他們的擔憂，但這名單上的人，有多少人是人在曹營心在漢？因此我們更擔憂的是，如果這些三十年來同一批人還在為台灣把關，還有很多百年世襲的中常委，在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，這群守舊、迂腐的中常委，一直把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，這和郭先生的理念背道而馳，郭先生也不會眷戀這個政黨。即日起，郭台銘先生退出中國國民黨。」

網友在PTT論壇發文《三小是「人在曹營心在漢」》，飆國罵痛批：「X，這聲明真的見鬼了！『人在曹營心在漢』是說關公欸，還是關公好兄弟欸哈哈哈！拿這來批評國民黨大老，到底是要讚美還是要批評！真的不虧是大哥拜託你，這種水平，菸噹電鍋精采可期哈哈哈哈哈。」

其他網友紛紛回應：「這聲明到底是誰寫的呀？怎麼會冒出這句！」「要挖關公兄弟票啊」、「……這種好幕僚不能換」、「都沒人校搞跟郭台銘說這句很怪嗎」、「在說他自己吧？」「整篇稿有這句很怪……」、「真的看不懂，這句到底想表達什麼」、「蹲老半天要出擊，也把稿潤好一點再發」。

(中時電子報)